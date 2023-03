1 Das tödliche Unglück ereignete sich bei Courmayeur in der Grenzregion Aostatal. Foto: IMAGO/Cavan Images/IMAGO/Daniele Molineris

Sie waren abseits der präparierten Pisten unterwegs – und es wurde ihnen zum Verhängnis. Zwei Schwedinnen kommen bei einem Lawinenunglück in Norditalien ums Leben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem Lawinenabgang in Norditalien sind am Wochenende zwei schwedische Skifahrerinnen gestorben. Die Frauen waren am Sonntag bei Courmayeur in der Grenzregion Aostatal abseits der präparierten Pisten unterwegs, als sich eine Lawine löste und die beiden mitriss.

Nachdem eine der jungen Frauen am Sonntag tot geborgen worden war, entdeckten Suchmannschaften den leblosen Körper des zweiten Opfers am Montag, wie ein Sprecher der Bergrettung auf Anfrage bestätigte.

Die beiden Frauen waren mit zwei Männern in das Gelände unweit des Mont Blanc nahe der italienisch-französischen Grenze aufgebrochen; diese konnte sich retten und Alarm schlagen.