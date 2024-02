Laura Pausini in Stuttgart: Amore, Herzschmerz und ein Symbol gegen Gewalt

1 Laura Pausini bei ihrer Show im Jahr 2018 in der Stuttgarter Porsche Arena – beim aktuellen Konzert waren keine Pressefotos zugelassen. Foto: /Christoph Schmidt

Zweieinhalb Stunden hat die italienische Popikone Laura Pausini ihre Fans in der Schleyerhalle begeistert. Auch eine politische Botschaft fehlt in ihrem Programm nicht: Die Sängerin singt gegen die Gewalt an Frauen und die Klimazerstörung an.











Zu Beginn der Show steht die italienische Popikone Laura Pausini noch auf einem Podest. Auf ihrer Welttournee anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums macht die Sängerin aus der Nähe von Mailand nur einen Stop in Deutschland – in Stuttgart. Und die 9000 Fans wissen es zu schätzen – und zeigen direkt beim Eröffnungsstück „Il primo passo sulla luna“ in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle, dass sie äußert textsicher sind.