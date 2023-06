1 Unerschrockene Taube Foto: Decksmann

Bevor KNITZ zum eigentlichen Thema kommt, ein lebenspraktischer Hinweis: Was hilft gegen den Schmerz, wenn man wie eben KNITZ barfuß und in kurzen Hosen in hochstehende Brennnesseln gelatscht ist? Daran glauben, dass das gut für die Durchblutung ist und gegen Rheuma hilft. Den Tipp hat KNITZ, wenn er sich recht entsinnt, seine Oma mit auf den Lebensweg gegeben.