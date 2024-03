1 Im Jahr 2022 fand wohl der letzte Citylauf in Ludwigsburg statt. Foto: Werner Kuhnle

Der Veranstalter Roy Fischer wirft der Stadt Intransparenz vor. Die Entscheidung der Stadt wundert Mitorganisatorin und Ex-Frau Katja Fischer überhaupt nicht: Fischer sei kein verlässlicher Partner.











Der Citylauf Ludwigsburg ist nun endgültig Geschichte. Der Veranstalter Roy Fischer hatte den Lauf für das zweite Juliwochenende beantragt, nun hat er allerdings von der Stadtverwaltung eine Abfuhr bekommen. Laut Auskunft der Pressestelle der Stadt Ludwigsburg können „keine zwei Laufveranstaltungen an einem Wochenende“ stattfinden. Am Freitag, 12. Juli, steht der neue Barocklauf im Veranstaltungskalender. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zu den weiteren Versagensgründen keine weitere Angaben aus Datenschutzgründen und aus Rücksicht auf den Veranstalter machen können“, teilt die Ludwigsburger Stadtverwaltung. Die Stadt will den Citylauf also auch an keinem anderen Wochenende in diesem Jahr genehmigen.