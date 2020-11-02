Die korrekte Laufrichtung von Reifen sorgt vor allem bei Nässe für Sicherheit. Wie Sie die Laufrichtung Ihrer Reifen erkennen, erfahren Sie hier.
Das Profildesign ist neben der Gummimischung entscheidend dafür, wie sicher ein Autoreifen beim Fahren auf der Straße liegt. Asymmetrische Profile, bei denen sich die Profilstruktur der Innenseite von der Außenseite unterscheidet, haben beispielsweise in Kurven andere Eigenschaften. Profile mit einer V-förmigen Anordnung zeichnen sich wiederum durch eine verbesserte Wasserabführung bei Fahrten auf nassen Straßen aus. Zudem sind sie leiser, energiesparender und stabiler bei hohen Geschwindigkeiten. Die Folge ist, dass die Reifen nur an einer Seite des Autos montiert werden können und eine konkrete Laufrichtung haben, was heute bei den meisten Reifen der Fall ist.