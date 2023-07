1 Simone Carras vor ihrem Lkw Foto: Simon Granville

Simone Carras ist als Kraftfahrerin in ganz Europa unterwegs. Was sie in ihrem Beruf erlebt – und wie sie sich unter all den Männern behauptet.









Letztes Jahr war sie um die Weihnachtszeit auf Gran Canaria, und zwar nicht, um die milden Temperaturen in der Sonne zu genießen, sondern um mit ihrem Brummi wertvolle Fracht dorthin zu bringen. In diesem Jahr ist Simone Carras an Weihnachten zu Hause und hat Zeit, ihre Tochter am Bodensee zu sehen. Aber sie wäre auch losgefahren, wenn ein interessanter Auftrag gekommen wäre. „Es hätte mir nichts ausgemacht, an den Feiertagen unterwegs zu sein“, sagt die 57-Jährige.