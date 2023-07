1 Es kommt übrigens häufiger vor, dass Männer Geliebte haben. Foto: Unsplash/Riccardo Mion

Man verliebt sich Hals über Kopf – doch es gibt ein nicht ganz unwesentliches Problem: Der Herzensmensch ist bereits in einer Beziehung. Wie man mit dieser verzwickten Situation umgeht, erklärt Paartherapeut Oliviero Lombardi.









Stuttgart - Man kann davon ausgehen, dass man sich in den meisten Fällen nicht zufällig in einen Menschen verliebt, der bereits vergeben ist. Ob unbewusst oder intuitiv – oft ist es eine Wahl die man trifft, weil eine ernsthafte Beziehung nicht möglich ist. Ein solches Arrangement schützt einen davor, sich auf eine echte Partnerschaft einzulassen. Es kann auch sein, dass die angestrebte Beziehung mit einer vergebenen Person in eine Affäre führt. Wer so ein Muster bei sich entdeckt und sich häufig in Menschen verliebt, die bereits in einer Partnerschaft sind, sollte darüber nachdenken, warum er oder sie dieses Beuteschema verfolgt.