Verliebt in zwei Menschen – was tun?

Stuttgart - Wenn man zwischen zwei Menschen steht und sich nicht entscheiden kann, muss man wissen, dass Entscheidungen immer subjektiv sind. Unsere Realität ist ein Konstrukt und je nachdem was man mit den Personen verbindet und welche Geschichte man selbst mitbringt, wird die Entscheidung so oder so ausfallen.