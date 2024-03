1 Lang Lang Foto: dpa/Christoph Soeder

Der Ausnahme-Pianist Lang Lang hat sein Publikum im Beethovensaal mal wieder völlig begeistert. Wie macht er das nur immer?











Suche Karte! Es waren einige, die am Dienstagabend mit solcherart beschrifteten Zetteln im Foyer der Stuttgarter Liederhalle warteten, denn seit langem ausverkauft war das Konzert mit Lang Lang, und das bei Preisen bis knapp an die 200 Euro. Eine ähnliche Attraktivität besitzt derzeit wohl kein anderer Pianist – was insofern erstaunlich ist, als es in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden war um den 41-jährigen Chinesen, der Anfang der 2000er Jahre mit seiner zirzensischen Klavierkunst die Klassikszene aufmischte und bis heute auch Menschen für klassische Musik begeistern kann, die nicht unbedingt zum Abonnentenstamm der Konzertreihen zählen. Wie macht er das?