1 Baden-Württemberg hat einen neuen Landtag gewählt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am Sonntag hat Baden-Württemberg einen neuen Landtag gewählt. Wir zeigen die 154 neuen Landtagsabgeordneten – Wahlkreis für Wahlkreis.

Stuttgart - Bei der Landtagswahl Baden-Württemberg sind die Grünen mit Abstand stärkste Kraft geworden. Doch wer vertritt die baden-württembergischen Wählerinnen und Wähler fortan im Landtag? Darüber wird in den 70 Wahlkreisen nicht nur per Direktwahl entschieden. Vielmehr werden in einem komplizierten Verfahren Zweit- und Ausgleichsmandate vergeben.

Mittlerweile steht fest, wer in den neuen Landtag einzieht. 154 Abgeordnete sind am Sonntag gewählt worden, darunter 45 Frauen. Auf mehr als 40 Prozent der Stimmen kamen fünf Kandidatinnen; Muhterem Aras (Wahlkreis Stuttgart I) holte das beste Ergebnis im Land. Alena Trauschel (FDP) genügten 10,2 Prozent der Stimmen im Wahlkreis Ettlingen, um in den Landtag einzuziehen.

Alle gewählten MdLs in einer Karte

In der folgenden Karte zeigen wir für alle Wahlkreise die gewählten Kandidatinnen und Kandidaten. Klicken Sie auf den jeweiligen Wahlkreis, um die Namen zu sehen.

Zu den Ergebnissen auf Gemeindeebene gelangen Sie hier.