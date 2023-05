Holzstapel in Ditzingen steht in Flammen

Rauch und Flammen: In der Nacht kommt es zu einem Feuerwehreinsatz in Ditzingen. Ein Holzstapel steht in Brand. Die Ursache ist noch unklar.









In Ditzingen im Landkreis Ludwigsburg ist es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen gekommen. Offenbar brannte ein großer Holzstapel bei der Fleischmühle, wie die Polizei erklärte. Wie eine Sprecherin am Morgen auf Nachfrage sagte, wurde gegen 4.20 Uhr ein Notruf abgesetzt, um 6.30 Uhr habe dann das Feuer gelöscht werden können.