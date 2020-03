1 In Herrenberg wird ein Testzentrum für mögliche Coronavirus-Fälle eröffnet. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

An diesem Montag öffnet in Herrenberg ein Testzentrum für Verdachtsfälle bezüglich des Coronavirus. Betroffene müssen sich zuvor beim Gesundheitsamt melden.

Stuttgart - Nach Angaben des Landratsamtes werden Corona-Verdachtsfälle im Landkreis Böblingen von diesem Montag an getrennt von anderen Patienten in einem ambulanten Testzentrum in der Straßenmeisterei in Herrenberg (Horber Straße 67) untersucht. „Dort werden gebündelt Abstriche genommen und im Labor ausgewertet““, teilte das Amt mit. „Wir wollen mit diesem speziell eingerichteten Standort den Gang vieler Verdachtsfälle in die Notfallpraxen und Notaufnahmen der Kliniken vermeiden“, so Landrat Roland Bernhard.

Mögliche Patienten sollen dabei nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, heißt es. Wer nicht mit dem Auto kommen kann, soll sich zuvor telefonisch beim Gesundheitsamt melden. Dort ist täglich jemand zwischen 8 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 07031/6633500 zu erreichen. Ohnehin müssen sich Verdachtsfälle dort registrieren.

Auch aus dem Landkreis Böblingen war einer der bislang 15 Infektionen in Baden-Württemberg gemeldet worden. Sie steht im direkten Zusammenhang mit einem 25 Jahre alten infizierten Mann aus dem Landkreis Göppingen. Bei dem Mann aus dem Landkreis Böblingen handelt es sich um eine Kontaktperson der ebenso infizierten Reisebegleiterin des 25-Jährigen.