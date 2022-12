1 Der 37-Jährige soll auf seinen Nachbarn eingestochen haben. Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Ein 43-Jähriger ist bei einem Nachbarschaftsstreit im Landkreis Biberach tödlich verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer wird noch am Tatort festgenommen.















Ein Mann ist bei einem Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in Ertingen (Landkreis Biberach) getötet worden. Das berichtet die Polizei.

Demnach kam es in der Wohnung eines 37-Jährigen am Dienstag kurz vor Mitternacht zu einer Auseinandersetzung. Der Wohnungsinhaber soll in dessen Verlauf ein Messer genommen und damit mehrmals auf seinen 43-jährigen Nachbarn eingestochen haben. Dieser verstarb nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte am frühen Morgen im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Der 37 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Er sitzt seit Dienstag wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Der genaue Tathergang und die Hintergründe werden laut Polizei ermittelt.