1 Der Mann geriet aufgrund einer Verdachtsmeldung der amerikanischen Behörde NCMEC (National Center for Missing Exploited Children) ins Visier der Ermittler. Foto: Symbolbild/dpa/Arne Dedert

Vor dem Landgericht steht ein Mann aus Leonberg, der Unmengen solcher Dateien besitzt. Er ist noch dazu einschlägig vorbestraft.











Es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter, den die Justizbeamten an diesem Morgen in den Saal des Stuttgarter Landgerichts führen. Genau genommen rollen sie ihn, der Mann mit den grauen Haaren sitzt in einem Rollstuhl. In seine Nase führen Schläuche, ein mitgeführtes Gerät piepst um summt regelmäßig.