Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Schorndorf und Oberberken ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-Jährige mit seiner Maschine ausgeschert, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen. Als der Biker bereits neben dem Wagen war, scherte dessen 26 Jahre alter Fahrer aus, um seinerseits zu überholen. Er hatte das Motorrad offenkundig übersehen.

Auto drängt Motorrad von der Straße ab

Das Zweirad wurde nach links von der Straße gedrängt, der Fahrer erlitt bei dem Sturz in einem Waldstück schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer, der alleine in seinem Wagen saß, blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Die Landstraße musste zur Bergung und Unfallaufnahme bis etwa 16.45 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.