Landesnarrentreffen: Neckarweihingen wird zur Fastnachts-Hochburg

16 Die Mistelhexen aus Neckarweihingen eröffnen als Gastgeber des Landesnarrentreffens den großen Umzug. Foto: Simon Granville

Die Erste Fasnetzunft Neckarweihingen hatte 2024 die Ehre, das Landesnarrentreffen ausrichten zu dürfen. 87 Gruppen und Tausende von Besuchern waren mit von der Partie.











Zur rechten Zeit war die Sonne rausgekommen. Gerade rechtzeitig nämlich, um all die Farben zum Leuchten zu bringen, die am Sonntag die Straßen des Ludwigsburger Stadtteils Neckarweihingen in ein buntes Kostümmeer verwandelten. Dazu flotte Guggenmusik, gängige Melodien zum Mitsingen, Trommel-, Rätschen- und Schellenklang – einige tausend Zuschauer säumten die Gassen beim großen Umzug des 41. Landesnarrentreffens. Unter dem Motto „Fasching, Fasnet, Karneval – gemeinsam feiern wir überall“ sorgten 87 Gruppen aus ganz Württemberg für mehrere Stunden ausgelassener Stimmung.