1 Die Studenten in Ludwigsburg bekommen neue Seminarräume und Hörsäle. Foto: factum//Jürgen Bach

Das Land Baden-Württemberg will für die Studenten in Ludwigsburg mehr Raum schaffen: Ein Neubau mit Hörsälen für die PH und die Hochschule für Verwaltung soll die Misere am Campus lindern.

Ludwigsburg - Die Hochschulen am Ludwigsburger Campus platzen aus allen Nähten. Sowohl die Pädagogische Hochschule (PH) als auch die Hochschule für Verwaltung und Finanzen (HVF) werden förmlich überrannt. Jetzt sollen weitere Räume geschaffen werden. Geplant ist ein sechsgeschossiger Holzbau, in dem Hörsäle und Seminarräume für beide Hochschulen entstehen. „Eine gute Unterbringung der Studierenden liegt uns sehr am Herzen“, sagt Corinna Bosch, die Leiterin des Ludwigsburger Amts für Vermögen und Bau Baden-Württemberg.

Um für die Anforderungen der Zukunft offen zu sein, werde ein Haus entstehen, das sich durch eine anpassungsfähige Raumaufteilung auszeichne, sagt Bosch. Sechs offene Plattformen, die entlang der Fassade räumlich frei bespielbar sind, umgeben den Infrastrukturkern, ergänzen die Architekten vom Berliner Büro Burckhardt + Partner, das den Zuschlag erhielt.

Campuseingang als Boulevard

Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Umbau des gesamten Campusareals. Die Anlage wurde 1966 erbaut und 1973 ergänzt. „Die Sanierung ist bereits in vollem Gang“, betont Bosch. So konnte das Lehrsaalgebäude bereits umgebaut werden, und auch die Sanierung des naturwissenschaftlichen Instituts läuft. In den vergangenen fünf Jahren hat das Land bereits 20 Millionen Euro in den Standort am Favoritepark investiert.

„Wir freuen uns sehr auf neue Flächen, mit denen der Fehlbedarf an Büro- und Seminarräumen für beide Hochschulen gelindert werden kann“, sagten die Rektoren Martin Fix (PH) und Wolfgang Ernst (HVF). Das Gebäude mit einer Nutzfläche von 8100 Quadratmeter soll bis Ende 2025 fertig sein. Der Neubau setze nicht nur städtebaulich ein Ausrufezeichen, sagt Bosch, er bilde an der Reuteallee auch den neuen Campuseingang mit Boulevard-Charakter und präge so den Ludwigsburger Hochschulcampus maßgeblich.

Planer denken schon an die übernächste Expansion

„Mit Burckhardt + Partner konnten wir ein hervorragendes, international renommiertes Architekturbüro gewinnen, das sich durch langjährige Erfahrung, insbesondere im Bereich Hochschulbau, auszeichnet“, sagt Corinna Bosch.

Die Planung der neuen Sport- und Schwimmhalle geht ebenfalls kontinuierlich weiter. Bis 2023 wird die Dreifeld-Sporthalle mit Schwimmhalle sowie einem 25-Meter-Becken errichtet, wofür das Architekturbüro Auer und Weber beauftragt wurde. In Abstimmung mit der Stadt Ludwigsburg wird aktuell ein städtebaulicher Rahmenplan erstellt, der Chancen für eine Expansion auch über den aktuell erforderlichen Flächenbedarf hinaus ausloten soll. Dieser Rahmenplan ist die Basis für den künftigen Bebauungsplan.