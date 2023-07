1 Als das Shuttle-Lager in Filderstadt 2014 eröffnet wurde, galt es als eines der größten dieser Art weltweit. Foto: Jürgen Brand

Das Logistikzentrum in Filderstadt ist acht Jahre nach seiner Eröffnung schon wieder zu klein. Grund dafür ist das rasante Wachstum des Konzerns.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Logistikzentrum der Hugo Boss AG in Filderstadt-Bonlanden platzt aus allen Nähten. Der im Februar 2014 eröffnete Neubaukomplex beinhaltet zwar eines der größten Shuttle-Lager der Welt, aber durch den Erfolg und das rasante Wachstum des Premium-Bekleidungsherstellers mit Sitz im nahen Metzingen reicht der Platz nicht mehr. Noch in diesem Jahr muss nach Angaben von Stefan Huber, Vice President Logistics Distribution Center Hugo Boss, eine Entscheidung über eine Erweiterung in Filderstadt fallen. Die Gespräche über mögliche weitere Flächen am Standort laufen.