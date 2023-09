1 Hinter der Fassade des Hauses Marstallstraße 4 rumort es: in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Grund zur Beschwerde für langjährige Mieter. Foto: Simon Granville

In der Ludwigsburger Südstadt haben Bewohner eines Hauses immer wieder Ärger mit Kurzzeit-Mietern. Selbst die Polizei ermittelt.









Das Gebäude Marstallstraße 4 in Ludwigsburg ist ein unscheinbares, typisch für die untere Stadt. Graue Läden, Gauben am Dach zur Straße hin, weiße Fassade. Peter M. (Name geändert) wohnt seit mehr als zehn Jahren hier – die meiste Zeit hat er das gerne getan. Die Vorzüge sind selbst für jemand offensichtlich, der dort nicht zuhause ist. Man ist ruckzuck in der Innenstadt, im Blüba auch. Die B 27 ist zwar in Hörweite, aber die Straße selbst eine Sackgasse: Es gibt keinen Durchgangsverkehr.