7 Woo-yeong Jeong verabschiedet sich vorübergehend beim VfB Stuttgart. Der Südkoreaner geht auf Länderspielreise und ist in der Vorrunde der Asienspiele gefordert. Foto: Pressefoto Baumann

In der Länderspielpause der Fußball-Bundesliga sind sechs Profis des VfB Stuttgart für ihrer Nationalmannschaft im Einsatz. Wer die Nationalspieler sind und auf wen sie treffen – hier der Überblick.









Nach dem dritten Bundesliga-Spieltag steht die erste Länderspielpause der Fußballsaison 2023/24 an. Während sich die meisten Profis des VfB Stuttgart über ein paar freie Tage freuen dürfen, sind mehrere Spieler mit ihrer Nationalmannschaft unterwegs. Woo-yeong Jeong hat dabei die längste Länderspielreise vor sich. Nach den Freundschaftsspielen Südkoreas gegen Wales und Saudi-Arabien nimmt der 22-Jährige an den Asienspielen im chinesischen Hangzhou teil. Die Gruppenphase findet vom 19. bis 24. September statt. Die anderen Nationalspieler aus dem VfB-Kader sind in Test- oder Qualifikationsspielen gefordert.