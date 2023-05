1 Der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt unterschiedlich schnell voran. Foto: dpa/Georg Wendt

Ohne gute Ladeinfrastruktur steigt niemand aufs E-Auto um. Unser Ranking zeigt erstmals, warum bestimmte Städte in Baden-Württemberg beim Ausbau besonders schnell oder langsam vorankommen – und wo Stuttgart im Bundesvergleich liegt.









Ihre Pläne zur Zukunft der Elektromobilität hat die Bundesregierung schriftlich festgehalten: „Wir machen Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität und beschleunigen massiv den Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur.“ So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Bis 2030 will die Bundesregierung 15 Millionen elektrisch betriebene Pkw auf den Straßen sehen, die ihren Saft aus mindestens einer Million öffentlicher Ladepunkte ziehen können. So klar das Ziel klingt, so holprig ist der Weg dorthin. Selbst innerhalb Baden-Württembergs fällt der Zwischenstand höchst uneinheitlich aus, wie das Ladesäulenranking unserer Zeitung zeigt.