Eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts in Stuttgart-Süd beobachtet einen Mann, der alkoholische Getränke einpackt und sie nicht bezahlen will. Als sich die Frau ihm in den Weg stellt, greift er sie an und flüchtet schließlich. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Ladendieb hat am Dienstagabend in einem Lebensmittelgeschäft in der Böblinger Straße im Stuttgarter Süden mehrere alkoholische Getränke gestohlen und sich danach gegen eine 56-jährige Angestellte gewehrt, die den Mann festhalten wollte. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, hatte die Mitarbeiterin den Mann gegen 18.35 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Flaschen Alkohol in seiner Sporttasche versteckte. Als er den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen, stellte sie sich ihm in den Weg und hielt den mutmaßlichen Dieb fest. Daraufhin riss der Mann sich los, stieß die 56-Jährige zur Seite und flüchtete.

Bei dem Täter soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann handeln. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine olivfarbene Jogginghose, eine schwarze Basecap sowie schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Außerdem hatte er eine schwarze Adidas-Umhängetasche mit weißer Aufschrift bei sich. Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 nach Zeugen.