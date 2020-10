Ladendiebe in Stuttgart-Mitte gefasst

1 Beide Männer kamen in Untersuchungshaft Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in Stuttgart-Mitte beobachten zwei mutmaßliche Ladendiebe und nehmen die Verfolgung auf. In einem Parkhaus kann die Polizei beide Verdächtige verhaften.

Stuttgart-Mitte - Angestellte eines Bekleidungsgeschäfts in der Königstraße in Stuttgart-Mitte haben am Samstag zwei mutmaßliche Ladendiebe verfolgt und schließlich überführt, sodass herbeigerufene Polizeibeamte die 29 und 32 Jahre alten Verdächtigen festnehmen konnten.

Wie die Polizei meldet, hatten die Angestellten beobachtet, wie die beiden Männer gegen 16.50 Uhr ein Kleidungsstück stahlen und danach das Geschäft verließen. Die Angestellten verfolgten die Verdächtigen bis in ein benachbartes Parkhaus und verständigten währenddessen über Notruf die Polizei. Die Polizisten konnten die beiden Männer im Parkhaus festnehmen, als diese gerade das Diebesgut in einem Auto verstauten.

Im Fahrzeug fanden die Beamten weiteres Diebesgut im Wert von etwa 2000 Euro und zwei präparierte Einkaufstüten. Die beiden Verdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.