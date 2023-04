1 In Schorndorf sind teure Autos mutwillig verkratzt worden (Symbolbild). Foto: dpa/Mascha Brichta

Gleich nach Bekanntwerden der Lackschaden-Affäre hat sich das Schorndorfer Klimaentscheid-Bündnis von den mutwilligen Zerstörungen an teuren Nobelkarossen deutlich distanziert. „Wir sind überzeugt, dass eine gewaltbereite Radikalisierung unserem Anliegen schadet und verurteilen sämtliche Aktionen in dieser Richtung“, schrieb die Sprecherin Mechthild Dierlamm-Hamm am Ostersonntag in einer E-Mail an unsere Redaktion.

Wenige Tage später ist die Gruppierung offenbar der Ansicht, dass diese Erklärung nicht ausreicht – und hat der Mitgründerin Dörte Schnitzer den Stuhl vor die Tür gestellt. In einem als Krisensitzung bezeichneten Treffen am Dienstag wurde die für ihr Engagement in Sachen Klimaschutz bisher hoch geachtete Aktivistin von der Gruppe zur unerwünschten Person erklärt. „Wir trennen uns von Dörte Schnitzer, da sie unsere gemeinsamen Grundsätze nicht mehr respektiert“, heißt es in der Erklärung.

Wegen Verzweiflung über den Klimawandel teure Autos verkratzt

Die 53-jährige Agraringenieurin hatte am Osterwochenende eingeräumt, in ihrer Verzweiflung über den Klimawandel auch Autos verkratzt und mit beleidigenden Aufklebern versehen zu haben. Wegen der seit Herbst laufenden Serie von Sachbeschädigungen ermittelt die Waiblinger Kriminalpolizei gegen die Mutter von zwei Söhnen, der bei den vor allem im Teilort Weiler aktenkundig gewordenen Attacken angerichtete Schaden beläuft sich auf mehr als 20 000 Euro. Die mutmaßliche Urheberin hat angekündigt, sich um einen Ausgleich der materiellen Schäden zu bemühen und die Besitzer der mindestens elf betroffenen Fahrzeuge um Verzeihung gebeten.

„Ich stelle mich meiner Verantwortung, auch wenn das unglaublich viel Kraft kostet. Die Geschädigten dürfen mir ihren Ärger ins Gesicht sagen, damit wir uns wieder in die Augen schauen können“, schrieb Dörte Schnitzer am Ostermontag. Gravierender als die finanzielle Dimension dürften allerdings die mit einem massiven Verlust an Glaubwürdigkeit verbunden politischen Folgen der Lackschaden-Affäre in der Daimlerstadt sein. Vor Bekanntwerden der Zerstörungen galt der Klimaentscheid als anerkannter Gesprächspartner in Umweltfragen. Nicht wenige Schorndorfer hielten es für denkbar, dass Dörte Schnitzer im kommenden Jahr für den Gemeinderat kandidiert oder das Bündnis bei der Kommunalwahl gleich mit einer eigenen Liste antritt. Schließlich hatte die als Symbolfigur für den Kampf gegen den Klimawandel bekannte 53-jährige schon den OB-Wahlkampf als Bühne genutzt, um ihr Thema mehr ins Bewusstsein zu rücken.

OB Bernd Hornikel spricht von einer „Katastrophe für den Klimaschutz“

Auch Rathauschef Bernd Hornikel hat die Sorge, dass der Klimaentscheid unter den Verfehlungen einer Einzelperson leidet. „Es ist sehr ärgerlich, dass diese Aktion jetzt eine Angriffsfläche bietet“, spricht der OB von einer Katastrophe für lokale Bemühungen um den Klimaschutz. Erstaunt ist Hornikel über die Radikalisierung. „Man fragt sich: Was passiert da mit einem Menschen.“ Über den Fall hinaus sieht er eine erschreckende Tendenz: „Es darf nicht salonfähig werden, dass Menschen meinen, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen.“