1 Am Dienstag konnte in Sindelfingen der erste Omikron-Fall nachgewiesen werden. Foto: Stefanie Schlecht/

Die Sindelfinger Laborärzte haben am Dienstag einen Mann positiv auf die Omikron-Variante des Coronavirus getestet. Das ist der erste registrierte Omikron-Fall im Kreis Böblingen.















Link kopiert

Sindelfingen - Die womöglich stärker infektiöse Omikron-Variante des Coronavirus ist nun auch im Landkreis Böblingen nachgewiesen. Ein Mann aus Sindelfingen ist am Dienstag in der Praxis der Laborärzte Sindelfingen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine anschließend durchgeführte Genom-Sequenzierung hat die Antwort darauf gegeben, welche der Coronavarianten beim Infizierten zugrunde liegt: Die Omikron-Variante. Das bestätigte die Laborärztin und Co-Leiterin der Laborärzte Sindelfingen, Martina Burchert-Graeve, unserer Zeitung.

Nähere Informationen zum Gesundheitszustand dieses Omikron-Patienten gibt es keine. In einem anderen Fall aus Stuttgart, den Burchert-Graeve ebenfalls kürzlich in ihrem Labor entdeckt hat, handelte es sich um einen jungen Mann, zweifach geimpft und wohl nur mit wenig ausgeprägten Krankheitssymptomen. „Hier in unseren Räumlichkeiten testen wir weiter und lassen viele Positivproben auch sequenzieren. Diese verschicken wir nach Berlin an die Charité“, erklärt Burchert-Graeve. In einem sogenannten Varianten-PCR wird zusätzlich zum Positivnachweis eines Virus auch die exakte Variante ermittelt. Damit kann festgestellt werden, ob der Corona-Infizierte beispielsweise an der Delta- oder der Omikron-Variante erkrankt ist.

Omikron wurde schon erwartet

„Der Omikronfall bringt uns nicht aus dem Konzept. Es war zu erwarten, dass die Variante auftaucht. Wir haben nur gehofft, dass sie erst im Januar zum ersten Mal im Kreis auftritt. Sie ist in Deutschland, also war es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch hier zum ersten Mal auftritt“, so die Laborärztin. Positiv, so die erfahrenen Ärztin, sei allerdings, dass die bekannten Schutzmaßnahmen wie Abstand halten, Kontakte reduzieren, Maske tragen und Hände waschen sowie das Impfen gegen Omikron helfe. Nicht weit von den Praxisräumen der Laborärzte, in der Messehalle Sindelfingen, befindet sich der jüngst neu aufgestellte Kreisimpfstützpunkt (KIS), in dem Erst-, Zweit- und Drittimpfungen angeboten werden.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Tests auf neue Corona-Variante starten in Kürze

Omikron trat zuerst Ende November in Südafrika auf und ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Derzeit macht die noch wenig erforschte Virusvariante zwar erst rund ein Prozent aus, Expertinnen und Experten rechnen allerdings damit, dass Omikron im Januar in Deutschland die vorherrschende Variante des Coronavirus sein und damit die bisher dominante Delta-Variante ablösen wird.