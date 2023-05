La Concha in Stuttgart

2 Noah hinter dem Tresen im La Concha: Vor allem am Wochenende wird es voll, damit alles läuft braucht es oft ein lautes "Obacht!". Foto: Paulin Raab

Das La Concha am Wilhelmsplatz ist fester Bestandteil in Stuttgarts Kneipenlandschaft. Noah Gürak kennt sich hier bestens aus und erzählt seine Geschichten aus dem Nachtleben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sobald man tagsüber die Bar La Concha betritt oder sich auf der Terrasse niederlässt, dauert es nicht lange bis Noah Gürak in einem flatternden Hemd und mit einem freundlichem Grinsen im Gesicht fragt, was es heute sein darf. Abends und nachts, wenn es voll in der Kneipe wird und eine Traube von Menschen davor steht, hört man eher ein tiefes lautes „Obacht!“ und Noah schiebt sich mit den Bestellungen durch die Menge.