Fahrradfahrer stirbt bei Unfall in Villingen

1 Die Rettungskräfte waren im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Eich

Ein 35-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen zwischen Villingen und Schwenningen ums Leben gekommen.









Gegen 0.50 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Schwenninger Straße (L173) von Villingen in Richtung Schwenningen. Im zweispurigen Bereich am Ortsausgang Villingen setzte der Autofahrer laut Polizei ordnungsgemäß zum Überholen eines anderen Autos an, als ihm ein Radfahrer auf seinem Fahrstreifen entgegenkam.