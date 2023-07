1 Unmoralisches Angebot für Kylian Mbappe? Foto: dpa/Natacha Pisarenko

Das Mega-Angebot aus Saudi-Arabien für Kylian Mbappe versetzt die Sportwelt in Aufruhr. Der Starangreifer könnte pro Sekunde 22 Euro verdienen.









700 Millionen Euro? Und das in nur einer Saison? Für dieses Mega-Angebot schlüpfte gar der selbst fürstlich bezahlte Giannis Antetokounmpo in eine neue Rolle. „Al-Hilal, ihr könnt mich holen. Ich sehe aus wie Kylian Mbappe“, schrieb der Basketball-Superstar unter ein Selfie. Der „wahre“ Mbappe kommentierte den Scherz des NBA-Giganten mit 13 Tränen lachenden Emojis - und heizte so die Spekulationen selbst weiter an.