Kurzschluss in Korntal-Münchingen Hoher Schaden bei Brand in Doppelhaushälfte

Von red/pho 04. Januar 2019 - 11:55 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen rückte mit 37 Einsatzkräften aus. (Symbolbild) Foto: dpa

Einen vergleichsweise großen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstag in Korntal-Münchingen fahren. Eine Doppelhaushälfte hatte Feuer gefangen. Nach dem Löschen steht fest: Der Schaden ist enorm.

Korntal-Münchingen - Insgesamt 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) sind am Donnerstag gegen 17.35 Uhr mit sieben Fahrzeugen zu einem Brand in der Kallenbergstraße im Ortsteil Kallenberg ausgerückt.

In einer Doppelhaushälfte fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Sicherungskasten Feuer und setzte das Untergeschoss in Brand. So berichtet es die Polizei. Zwei Bewohner, die sich im Haus aufgehalten haben, versuchten noch, den Brand mit zwei Feuerlöschern selbst zu löschen. Als dies misslang, verließen sie das Gebäude und alarmierten die Feuerwehr.

Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt

Die hinzugezogenen Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich löschen. Unterdessen kümmerte sich ein Rettungsdienst um die beiden Bewohner. Einer von ihnen, ein 46 Jahre alter Mann, erlitt durch den Brand leichte Verletzungen. Die stark in Mitleidenschaft gezogene Doppelhaushälfte, in der vier Menschen leben, ist derzeit nicht bewohnbar. Die Personen kamen bei Verwandten unter. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die andere Seite des Doppelhauses nicht beschädigt.