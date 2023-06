1 Wo sind die Schüler eigentlich im Home Office? Foto: imago /epd/A. Bingel

Stuttgart - Die Arbeiten sind geschrieben, die Noten stehen fest, doch es sind immer noch neun Schultage bis Ferienbeginn. Normalerweise wird der Endspurt vor den Ferien kreativ genutzt für Projekttage, Ausflüge oder Schulfeste und deren Vorbereitung – all das fällt jetzt wegen der Corona-Auflagen weg. Hinzu kommt, dass sich an weiterführenden Schulen immer noch Wochen oder Tage des Präsenzunterrichts ablösen mit Zeiten, die die Schüler zuhause mit digitalem Fernunterricht verbringen – also mit der großen Freiheit. Dass die „Luft raus“ sei beim digitalen Lernen, das geben viele Schüler offen zu.