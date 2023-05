1 Ein Mann ist in Fellbach mit einem Pferd in die Stadtbahn gestiegen. Foto: Gerome Nemes/Privat

In Fellbach ereignet sich am Sonntagmorgen Kurioses. Videos zeigen, wie ein Mann mit seinem Pferd in eine Stadtbahn einsteigt. Ist das erlaubt? Wir haben nachgefragt.









„Jetzt will sogar ein Pferd mitfahren.“ Was sich am gestrigen Sonntagmorgen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zutrug, sorgte nicht nur bei einem Stadtbahnfahrer der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) für große Verwunderung. Auf einem Video des SSB-Mitarbeiters, das auf dem beliebten Instagram-Kanal „stuttgarter.meme“ als sogenannte Story hochgeladen wurde, ist zu sehen, wie ein Mann mit Cowboyhut auf einem Pferd auf dem Bahnsteig in Richtung Eingangstür der Stadtbahn reitet.