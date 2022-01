1 Der Mann ließ eine Leiter von einer Baustelle mitgehen und schlief darauf ein. (Symbolbild) Foto: imago images/silviacrisman/silviacrisman via www.imago-imag

Ein Betrunkener stiehlt eine Leiter von einer Baustelle in Ludwigsburg. Als die Polizei anrückt, finden sie den Mann – der auf der Leiter eingeschlafen ist.















Ludwigsburg-Eglosheim - Ein betrunkener 33-Jähriger hat am frühen Dienstagmorgen eine Leiter von einer Baustelle in Ludwigsburg-Eglosheim entwendet und sich danach in der Nähe des Tatorts auf die Leiter gesetzt, um zu schlafen. Polizeibeamte haben den Schlafenden dingfest machen.

Wie die Polizei mitteilt, trieb sich der 33-Jährige gegen drei Uhr auf der Baustelle in der Sachsenheimer Straße herum. Er rechnete wohl nicht damit, beobachtet zu werden, doch eine Sicherheitsfirma hatte ihn über eine Überwachungskamera im Blick. Dort war zu sehen, wie der Betrunkene mit einer Leiter die Baustelle verließ. Die Sicherheitsleute riefen daraufhin die Polizei.

Im Sitzen auf der Leiter eingeschlafen

Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg den 33-Jährigen in der Nähe der Baustelle, wie er auf der Leiter sitzend eingeschlafen war. Der Betrunkene gab an, dass er sich auf die Leiter gesetzt habe, um nicht dreckig zu werden.

Neben ihm lag außerdem eine Kübelspritze, die ebenfalls vom Baustellengelände stammte. Die Gegenstände wurden zurück zur Baustelle gebracht und der Tatverdächtige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten.