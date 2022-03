1 Polizeibeamte konnten den 20-Jährigen schließlich dingfest machen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ein 20-jähriger, mutmaßlicher Ladendieb wird bei seiner Flucht in Ludwigsburg angefahren, geht zum Arzt und flüchtet erneut. Warum die Polizei ihm doch auf die Schliche kam.















Link kopiert

Ein 20 Jahre alter, mutmaßlicher Ladendieb ist bei seiner Flucht in Ludwigsburg-Oßweil am Montagnachmittag von einem Auto angefahren worden und hat danach versucht, erneut zu flüchten. Dumm für ihn war, dass er dabei sein Mobiltelefon verlor, sodass die Polizei ihn überführen konnte.

Wie die Beamten mitteilen, habe der 20-Jährige versucht, in einem Supermarkt in der Friesenstraße Tabakwaren zu stehlen. Als er den Kassenbereich passierte, wurde er darauf angesprochen. Daraufhin legte er das Diebesgut ab und setzte zur Flucht an. Ohne auf den Verkehr zu achten, trat der junge Mann auf die Friesenstraße, wo ihn eine 57-jährige Dacia-Fahrerin erfasste. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Wohl, um seine Verletzungen versorgen zu lassen, ging der mutmaßliche Ladendieb unter falschem Namen zu einer anliegenden Arztpraxis. Dann flüchtete er erneut, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern.

Er verlor bei der Flucht sein Handy

Bei der Flucht verlor er allerdings sein Mobiltelefon, wodurch die Polizei ihn ermitteln konnte. Als Beamte des Polizeirevier Ludwigsburg ihn an seiner Wohnanschrift antrafen, verhielt er sich verbal aggressiv und stand mit deutlich über einem Promille merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen versuchten Diebstahls und Unfallflucht.