1 Das hatte sich der Fahrer anders vorgestellt. Foto: Polizeidirektion Landau

Ein 53-Jährigen gönnt sich in einem Supermarkt 40 Kisten Bier. Er packt alles auf die Ladefläche seines Trucks und fährt heim. Doch gesichert hat er die Ladung nicht wirklich – das sollte ihm zum Verhängnis werden.















Da war der Durst wohl für kurze Zeit größer als der Verstand: In Landau (Rheinland-Pfalz) konnte ein 53-Jähriger einem attraktiven Bierangebot nicht widerstehen und kaufte gleich 40 Kisten in einem Supermarkt. Er packte alles auf die Ladefläche seines Pick-up Trucks und machte sich auf den Heimweg. Das berichtet die Polizei.

Während der Heimfahrt am Samstagvormittag seien ihm in einer Kurve zahlreiche Kisten von der Ladefläche gefallen. Außerdem hätten die Kisten die Heckscheibe des Autos durchschlagen. Offenbar habe der Fahrer nicht nur beim Einkauf des Bieres, sondern auch an der Ladungssicherung „gespart“. Zum Unmut des Fahrers verteilte sich das Gebräu dadurch auch im Innenraum seines Wagens.

Eine genaue Schadenshöhe sei nicht bekannt. Der Fahrer sei unverletzt geblieben.