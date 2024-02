Kurioses aus Italien: Pizzeria mit Python: Mann will mit Schlange an Alkohol kommen

Pizzeria mit Python: Mann will mit Schlange an Alkohol kommen

1 Neben einer Schlange hatte der Unruhestifter auch zwei Hunde dabei. Foto: dpa/Christophe Gateau

Ein Mann betritt mit Pythonschlange um den Hals eine Pizzeria und verlangt etwas zu trinken. Der Wirt schickt ihn weg, doch der Mann kehrt bald zurück – diesmal hat er etwas anderes als das Tier dabei.











Auf eher ungewöhnliche Weise hat ein 48 Jahre alter Mann in einer italienischen Pizzeria versucht, an ein alkoholisches Getränk zu kommen. Der Mann tauchte am Freitagabend mit einer großen Pythonschlange um den Hals in einer Pizzeria der norditalienischen Gemeinde Casnate con Bernate auf und verlangte nach Trinkbarem, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem hatte er zwei riesige Hunde bei sich.