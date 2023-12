1 In Giengen werden nicht nur Falschparker mit einem Knöllchen bestraft, sondern Richtigparker belohnt – mit Schokolade. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Überraschung an der Windschutzscheibe: Wer in Giengen an der Brenz derzeit ordnungsgemäß parkt, hat Chancen auf ein besonderes Knöllchen. Das Ordnungsamt belohnt Richtigparker.











Link kopiert



Wenn Sandra Wendt und Dennis Incalcaterra dick eingepackt in ihren Jacken, auf denen „Ordnungsamt“ steht, durch die Giengen (Kreis Heidenheim) laufen, ernten sie schon mal böse Blicke. Zurzeit lösen die sich aber schnell in ein herzliches Lachen auf. Denn sie verteilen in der Adventszeit Schokolade an Richtigparker.