Nicht alltägliche Szenen haben sich am Dienstag in Wangen im Allgäu abgespielt: Ein Betrunkener hat halb nackt und auf einem Rollator sitzend den Verkehr ins Stocken gebracht. Die Einzelheiten.









Halb nackt und auf seinem Rollator sitzend hat ein Betrunkener den Straßenverkehr in Wangen (Kreis Ravensburg) ins Stocken gebracht. Der 65-Jährige habe sich am Dienstag mit heruntergelassener Hose nicht von der Straße gerührt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er sei deutlich alkoholisiert gewesen.

Polizeibeamte hätten ihn nach Hause gebracht. Ihm drohte den Angaben zufolge eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.