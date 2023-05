1 Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Kratzer und Parkrempler kommen ja immer mal wieder vor, in Kornwestheim haben Unbekannte aber nun einen Opel mit Schmierfett eingepinselt. Das Fahrzeug war am Montagabend gegen 21 Uhr vor einem Seniorenheim in der Rosensteinstraße abgestellt worden. Dienstagmorgen um 10 Uhr wurde die Schmiererei, die sich um das ganze Auto zog, bemerkt. Da das Fett nicht rückstandslos entfernt werden kann, entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 54 / 1 31 30 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.