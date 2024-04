Kurioser Vorfall in Göppingen

1 Die Polizei sucht nun nach einer jungen Frau mit blondem Haar und der Tätowierung „no cash, no life“. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Spaziergängerin bemerkt in Göppingen einen nackten Mann in einem Gebüsch. Gegenüber der Polizei erklärt der 28-Jährige, eine Frau habe ihm seine Kleidung gestohlen.











Er hoffte auf ein Schäferstündchen, wurde aber bestohlen und nackt zurückgelassen. Eine Spaziergängerin entdeckte den 28 Jahre alten Mann am Samstagabend in einem Gebüsch. Dieser gab bei der Polizei an, sich über ein Kleinanzeigenportal dort mit einer jungen Frau verabredet zu haben. Nachdem sich beide auszogen und die gesamte Kleidung und alle Wertgegenstände im Fahrzeug der jungen Frau abgelegt hatten, wollte diese das Fahrzeug noch kurz umparken, damit man weniger gesehen wird.