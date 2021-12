1 Bei einer Kontrolle hat die Polizei den betrunkenen E-Scooter-Fahrer ertappt. Foto: dpa/Martin Gerten

Ein E-Scooter als Transportfahrzeug für eine Bierkiste. Das kam Polizeibeamten in Backnang verdächtig vor – zu Recht. Der Fahrer hat nun ein Problem.















Link kopiert

Backnang - Eine Polizeistreife hat am Dienstagabend in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen 26 Jahre alten Mann gestoppt, der die Tübinger Straße mit einem E-Scooter befuhr. An sich kein Problem, allerdings stellten die Polizisten fest, dass der Mann auf seinem Gefährt eine Bierkiste transportierte, was ihnen verdächtig vorkam.

Zu Recht, wie sich im Zuge der Kontrolle herausstellte, denn der E-Scooter-Fahrer war tatsächlich betrunken. Er musste daher eine Blutuntersuchung über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, ihm droht nun ein Strafverfahren.