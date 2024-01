Kurioser Unfall in Bietigheim-Bissingen: 24-Jähriger ist in gestohlenem Fahrzeug unterwegs

1 Auf die Polizei wartete eine Überraschung. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Peugeot-Fahrer stößt beim Abbiegen mit einem Fiat zusammen. Letzter drückt nach dem Unfall plötzlich aufs Gaspedal und flüchtet – aus gutem Grund.











Ein Peugeot-Fahrer stößt beim Abbiegen in Bietigheim mit einem Fiat zusammen. Soweit klingt dieser Unfall erst einmal unspektakulär – doch die Szenen, die sich anschließend abspielten, sind mehr als kurios. Doch von vorne: Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 31-Jähriger gegen 3.30 Uhr von der Maybachstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollen, wobei es zum Zusammenstoß mit einem Fiat kam. Nun drückte aber nicht etwa der Peugeot-Fahrer, sondern der 24-Jährige am Steuer des Fiats aufs Gaspedal, und rauschte eilig davon. Der 31-Jährige nahm die Verfolgung auf und stoppte den 24-Jährigen in der Marie-Curie-Straße.