1 Der Einbrecher schlief in einem Gewächshaus der Gärtnerei ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Stu Boyd II-The Commercial Appeal

Ein 25-Jähriger bricht in einer Gärtnerei in Reutlingen ein, packt seine Beute in eine Tasche – und schläft in einem Gewächshaus ein. Da die Polizei ihn nicht wecken kann, wird der Rettungsdienst gerufen. Die Einzelheiten.









Ein 25 Jahre alter Mann soll am Mittwochabend in eine Gärtnerei in der Burkhardt+Weber-Straße in Reutlingen eingebrochen sein. Bevor er mit seiner Beute flüchten konnte, schlief er allerdings ein.