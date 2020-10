17 Kurios – aber keine Frage der Verdauung: Der Ort wurde von den Sorben gegründet und trug den Namen „wjes wgaju“, was so viel bedeutet wie Dorf im Hain. Aus dem sorbischen Gaja wurde das lateinische Chaca – und schließlich Kaka. Foto: Twitter

Afrika liegt nordöstlich von Berlin, Elend nur wenige Kilometer von Sorge entfernt – und Ehe ist ein Teil der Gemeinde Diespeck. Deutschland ist reich an kuriosen Ortsnamen. Eine Auswahl.

Katzenhirn/Oberkaka - Büchsenschinken und Oberkaka, Katzenhirn oder Dümmer: Ob in Ost oder West, Nord oder Süd, an kuriosen Ortsnamen mangelt es in Deutschland wahrlich nicht. In unserer Grafik zeigen wir eine kleines Auswahl verrückter Ortsnamen, in unserer Bildergalerie erklären wir, wie diese zustande kamen und was sie eigentlich bedeuten. Denn Oberkaka hat natürlich nichts mit Exkrementen zu tun, und die Bewohner von Dümmer in Mecklenburg-Vorpommern sind auch nicht dämlicher als der Rest der Republik.

