Kuriose Gründe für Verspätungen: Wenn die Bahn aufs Schiff wartet

1 Kommt er und wenn ja, wann: Bahnfahren ist derzeit in Deutschland gewissen Unwägbarkeiten unterworfen. Foto: IMAGO/Arnulf / Hettrich

Die Deutsche Bahn versucht, Reisende über die Ursachen von Zugverspätungen auf dem Laufenden zu halten. Seit Mitte Dezember gibt eine überarbeitete Liste mit möglichen Gründen für Unpünktlichkeit. Und die sind vielfältig.











Link kopiert



Die Pünktlichkeitswerte der Deutschen Bahn sind auf Talfahrt. Im November haben noch 52 Prozent der ICE- und IC-Züge ihr Ziel pünktlich erreicht. So weit, so ernüchternd. In der Kritik stehen neben diesem eher liberalen Umgang mit den Vorgaben des Fahrplans auch die Bemühungen des Schienenkonzerns, möglichst detailliert über die Gründe akuter Verspätungen oder gleich gänzlich ausbleibender Züge zu informieren. Reisenden-Informations-System, kurz RIS, heißt das entsprechende Werkzeug. Bei den Fahrgästen schlägt das entweder in Form einer neuen Nachricht in der Bahn-App auf oder – ganz nach alter Väter Sitte – als Durchsage am Bahnsteig.