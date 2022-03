1 Viola Brand beendet ihre USA-Tournee am Freitag. Foto: Nikonickk//instagram @nikonickk

Seit einem Talkshowauftritt bei Ellen DeGeneres ist die Sportlerin und Influencerin in den USA sehr beliebt. Derzeit tourt sie für Halbzeitpausen der Basketball-Liga NBA durch die Staaten.















Zuerst ist die Reaktion des Publikums im Stadion eher verhalten. Sie spenden der jungen Frau im Supergirl-Kostüm, die auf einem Fahrrad aufs Spielfeld gefahren kommt, höflichen Applaus, dann wenden sich viele wieder ihren Smartphones oder dem Gespräch mit ihrem Nebensitzer zu. Immerhin sind sie für das Basketballspiel der „Golden State Warriors“ gekommen, nicht für das Pausenprogramm. Doch als Supergirl das Vorderrad nach oben reißt, sich auf den Lenker setzt und dann auch noch anfängt, auf dem Hinterrad fahrend Pirouetten zu drehen, geht bewunderndes Raunen und Johlen durch die Menge. Keine zwei Minuten dauert ihre Performance, am Ende ist wohl jeder Zuschauer begeistert.

Die Frau, die für das Pausenprogramm „all the way from Germany“ gekommen ist, heißt Viola Brand, sie wurde in Backnang geboren und lebte lange in Schorndorf. Die 27-Jährige, die in ihrer Laufbahn als Leistungssportlerin zweimal Europameisterin, zweimal Deutsche Meisterin und dreimal Vizeweltmeisterin wurde, ist inzwischen als Sport- und Ernährungsinfluencerin unterwegs. Und zwar nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch auf Events – beispielsweise den Halbzeitpausen der amerikanischen Basketball-Liga NBA.

In den USA ist Viola Brand inzwischen sehr bekannt

Die Live-Auftritte im Land der unbegrenzten Möglichkeiten waren schon lange überfällig, erzählt Brand: „Eigentlich war meine USA-Tour schon für November 2020 geplant, wurde aber aufgrund von Corona dann immer wieder verschoben.“ Immerhin bekamen die Zuschauer in den USA damals auf der Leinwand ein eigens produziertes Video von Brand – quasi eine virtuelle Halbzeitshow – zu sehen. Dieses war unter anderem in der MHP-Arena in Ludwigsburg gedreht worden und zeigt Brand, wie sie sich – natürlich auf dem Kunstrad stehend – recht erfolgreich im Basketballspielen versucht. Das in den Stadien gezeigte Video, sagt Brand, sei einer ihrer Höhepunkte des Jahres 2021 gewesen.

Zu ihrer Bekanntheit in den Vereinigten Staaten hat vor allem ein Auftritt in der Talkshow von Ellen DeGeneres im Februar 2020 beigetragen. „Ein Eventmanager, der Künstler für die NBA-Halbzeitshows vermittelt, hatte mich dort gesehen und daraufhin angeschrieben“, so Brand. Am Mittwoch, 23. März, stand ein Auftritt bei den Detroit Pistons auf dem Programm. Den Abschluss ihrer Tournee bildet am Freitag eine Performance bei den Portland Trail Blazers. „Dann geht es auch schon wieder nach Hause“, sagt Brand. Bei den Auftritten haben viele tausend Menschen sie live erlebt – bei einem der Spiele saß auch der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki im Publikum.

Seit dem Ende ihrer Leistungssportkarriere hat sich Brand, die einen Abschluss in Ernährungsmedizin hat, umorientiert. An Wettkämpfen nimmt sie nun zwar nicht mehr teil, doch dem Kunstradfahren ist sie nach wie vor treu geblieben. Zu sehen ist sie – wenn solche Events nicht gerade wegen Corona ausfallen – unter anderem bei Show-Auftritten und natürlich in diversen sozialen Netzwerken. Viola Brand sieht sich als Botschafterin für das ansonsten weitgehend unbekannte Kunstradfahren, ihr Haupt-Instagram-Account hat derzeit mehr als eine halbe Million Follower. Zudem betreibt sie noch einen weiteren Kanal mit Ernährungs- und Fitnesstipps.

Immer wieder macht Brand mit aufsehenerregenden Aktionen von sich reden, beispielsweise einem Unterwasser-Fotoshooting mit Kunstrad im Oskar-Frech-Seebad in Schorndorf, einem Mode-Fotoshooting in Italien oder mit der Teilnahme an der RTL-Fernsehshow „Das Supertalent“. Hauptberuflich arbeitet sie als Pressereferentin des Max-Planck-Campus in Tübingen.

