Kunstnacht in Marbach

8 Beate Ludwig und Uli Eberhardt lieferten eine „Wandelperformance“. Foto: Werner Kuhnle

Die vierte Ausgabe der Marbacher „Nachtschicht Kunst“ lockt mit einer großen Vielfalt, die teils amüsiert – aber auch zum Nachdenken anregt. Sogar Albrecht Dürers Katze zeigt sich beim Flanieren.











Die Einladung machte neugierig. „Albrecht Dürers Katze ist als Überraschungsgast auch dabei.“ Es ging um die Präsentation der Zeichnungen von Frank Lukas in einer alten Scheuer in der Marbacher Altstadt. Eine von 14 Anlaufstellen bei der vierten Ausgabe „Nachtschicht Kunst“, die am Samstagabend viel Publikum anlockte und für Leben auch zwischen den Ateliers, Antiquariaten, Kellern und Museen sorgte. Ein kleiner Hauch von Montmartre wehte durch Marbachs Gassen.