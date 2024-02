Kundgebungen in der Region Stuttgart: Gibt es Zahlen der Polizei zu den Demos gegen Rechtsextremismus?

1 Am 20. Januar war der Schlossplatz bei der Demo gegen rechts voll – aber wie viele Menschen waren da? Foto: dpa/Julian Weber

Wie viele Teilnehmende zu einer Demo kommen, sagt etwas aus über die Reichweite des Themas in der Gesellschaft. Die Polizei kann Anhaltspunkte geben, tut das aber nicht immer. Wie handhaben das die Präsidien in der Region Stuttgart?











Die Bewegung hält an: Nach wie vor gehen vor allem an den Wochenenden viele Tausend Menschen auf die Straße, um ihren Unmut über fremdenfeindliches, diskriminierendes und rechtsextremes Gedankengut auszudrücken. Man liest in den Zeitungen danach entweder sehr grobe Zahlen – etwa „mehrere Tausend“ – oder aber unterschiedliche Zahlen, einmal von den Veranstaltenden, einmal von der Polizei. Wobei sich die Polizei nicht immer dazu äußert. Woran liegt das, und wie kommen die Zahlen zustande? Wir haben bei den Polizeipräsidien in der Region und in Stuttgart nachgefragt.