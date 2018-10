Kultur in Stuttgart Besucher feiern Neueröffnung der Wagenhallen

Von red 28. Oktober 2018 - 20:33 Uhr

Die Wagenhallen haben wiedereröffnet – drei Tage lang mit freiem Eintritt. Wir zeigen, was beim letzten Akt des Eröffnungswochenendes in dem Kulturbetrieb am Nordbahnhof los war.





Stuttgart - Die zweijährige Sanierung war ein Kraftakt – sie hat sich aber offenbar gelohnt. Drei Tage lang feierten die Wagenhallen am Nordbahnhof ihre Wiedereröffnung mit freiem Eintritt. Aber nicht nur deswegen dürfte der Stuttgarter Kulturbetrieb ein volles Haus gehabt haben. Drei Tage buntes Programm aus Musik, Kultur und mehr lieferten einen spannenden Ausblick auf das, was in den nächsten Monaten kommt.

Bald wird das Wagenhallen-Areal mit weiterem Zuzug rechnen können. 52 Ateliers aus den Künstler-Containern sollen dort bis Mitte des kommendes Jahres ein neues Zuhause finden. Auch für deren Nachnutzung gibt es bereits Pläne: Die Interimsoper, deren Standortsuche unzählige Diskussionen mit sich brachte, könnte ihrerseits das Waggon-Areal beziehen. Beschlossen ist diese Entscheidung jedoch noch nicht.