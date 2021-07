1 Oksana Lyniv hat mit dem Festspiel Orchester hat die Schlossfestspiele eröffnet. Foto: Reiner Pfisterer

Corona zum Trotz – die Ludwigsburger Kulturreihe hat über die Streams ihre Reichweite erhöht.

Die Schlossfestspiel-Saison 2021 ist zu Ende. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Nach einem rein digital veranstalteten Festivalauftakt im Mai konnten die Künstler von Mitte Juni an vor Publikum auftreten und häufig an ausverkauften Veranstaltungsorten spielen.

Die digitalen Formate der Schlossfestspiele sind rund 32 000 Mal abgerufen worden. Allein die Festspiel-Ouvertüre mit der Dirigentin Oksana Lyniv am Pult des Festspielorchesters am 6. Mai erzielte in den ersten zwölf Stunden ihrer Verfügbarkeit mehr als 6 750 Video-Abrufe und in den darauffolgenden Wochen mehr als 23 000 Abrufe.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Wie weit die Schwingen tragen

Weitere digitale Höhepunkte im Mai waren unter anderem das Human Requiem Brahms anlässlich des Corona-Gedenkens, La Fiesta Galván, das Straßenmusikfestival sowie der eigens für die Schlossfestspiele kreierte Audiowalk 360 Grad Mozart.

Die Streams sowie die weiteren digitalen Projekte sind unter https://schlossfestspiele.de/digitale_buehne# nachzuschauen. Das Konzert Johanna Summer Kaleidoskop wird am 23. Juli beim ARD-Radiofestival gesendet, das Isabelle- Faust-Quintett und Tabea Zimmerman sind dort am 3. August zu erleben. Übrigens: Für die beteiligten Künstlerinnen und Künstler pflanzten die Schlossfestspiele anstelle von Blumenpräsenten in diesem Jahr jeweils einen Baum.

Ludwigsburg -