Der Trickfilm-Festival-Geschäftsführer Ulrich Wegenast spricht im Interview, wie es zur Kooperation mit der Kornwestheimer Institut kam – und wie es künftig damit weitergehen könnte.

Kornwestheim/Stuttgart - In Corona-Zeiten ist vieles anders: Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart findet beispielsweise online statt – mit einer Ausnahme. In Kooperation mit dem Autokino zeigt das Festival am Samstag Filme in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Ulrich Wegenast, Geschäftsführer des Trickfilm-Festivals, erzählt, wie es dazu kam.

Herr Wegenast, am Samstag ist das Online-Festival des Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart im Autokino zu Gast. Wie kam es zu der Kooperation?

Das war ein Stück weit natürlich naheliegend. Wegen der Corona-Pandemie haben wir das Trickfilmfestival ins Netz verlegen müssen, es gibt also in diesem Jahr eine digitale Ausgabe. Das Kornwestheimer Autokino wiederum darf im Gegensatz zu anderen Kinos noch Filme zeigen, und ins Autokino zu fahren ist momentan ohnehin en vogue. Daher rührte die kurzfristige Idee, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und auf diesem Wege wenigstens einen Teil des Trickfilm-Festivals im öffentlichen Raum vor echtem Publikum stattfinden zu lassen.

Lesen Sie hier: Trickfilme in Quarantäne

Rannten Sie beim Autokino offene Türen ein mit diesem Vorschlag?

Erfreulicherweise haben die Entscheider dort unserer Anfrage schnell zugestimmt, obwohl sie momentan bestimmt viele Anfragen für Aktionen erhalten. Es ist klasse, dass damit unser Trickfilm-Festival, das natürlich in der Region ebenfalls einen guten Namen hat, und das traditionsreiche Autokino Kornwestheim gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Eines ist mir übrigens wichtig: Das Autokino ist nicht nur ein Notnagel, den wir dann nächstes Jahr wieder vergessen haben. Wir wollen die Gespräche fortführen und hoffen, dass die Kooperation keine Eintagsfliege bleibt, sondern wir auch in Zukunft dort – etwa mit einem Best of Trickfilm-Festival nach den Festivaltagen – eine Auswahl an Animationsfilmen zeigen können.

Was sieht Ihr Programm am Samstag im Autokino genau vor?

Los geht es um 21.30 Uhr, als Hauptfilm bieten wir mit „Sonic the Hedgehog“ einen echten Animationsblockbuster, der leider nur kurz in den Kinos zu sehen war, bevor diese wegen Corona dichtmachen mussten. Davor gibt es noch einige Animationskurzfilme, unter anderem „Gopher Broke“ vom Sonic-Regisseur Jeff Fowler, mit dem uns viel verbindet – denn er hat unser Trickfilm-Festival in der Vergangenheit bereits besucht und seine Filme im Wettbewerb gezeigt.

Aus unserem Plus-Angebot: Hier läuft der Livestream zur Online-Ausgabe

Das echte Gefühl des Trickfilm-Festivals soll also auch hier vermittelt werden?

Ja, das möchten wir – auch deswegen zeigen wir noch einige weitere Filme, um die Vielfalt des Animationsfilms zu zeigen. Wir hoffen außerdem, dass wir noch eine kurze Liveschaltung aus dem Drive In Kornwestheim in unseren Online-Festival-Stream hinbekommen, damit unsere Zuschauer weltweit mitbekommen, dass wir nicht nur virtuell sind.

Karten im Internet